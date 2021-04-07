В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии умерла пожилая женщина через несколько часов после противокоронавирусной прививки Pfizer, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, 82-летняя женщина, проживавшая в доме престарелых в городе Квинсленд, умерла через несколько часов после вакцинации от COVID-19. Однако неясно, связана ли смерть с вакцинацией, поскольку у нее уже были проблемы со здоровьем, включая заболевание легких. Причина смерти устанавливается.

По поводу ненадежности Pfizer уже возникли подозрения и в других странах. Например, как сообщается в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии, за отчетный период c 27 декабря 2020 года по 26 марта 2021-го в Австрии умерли 55 человек также после вакцинации препаратом Pfizer.-0-