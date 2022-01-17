В Австралию разрешили въезд привитым "Спутником V" иностранцам

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийское министерство внутренних дел разрешило въезд в страну гражданам других государств, привитым российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Решение о признании российской вакцины, созданной Центром имени Н.Ф. Гамалеи, для подтверждения статуса вакцинации против COVID-19 было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора, выпущенной 17 января.

"Вы считаетесь полностью вакцинированным для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной, в том числе препаратом научно-исследовательского Центра Гамалеи "Спутник V", - указано на сайте австралийского МВД.-0-