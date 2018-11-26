26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии 26 ноября остановились все поезда. Причина - двухчасовая забастовка железнодорожников, которая коснулась 100 тысяч путешественников по Европе. Об этом сообщает Reuters.
Австрийский профсоюз железнодорожников объявил забастовку, чтобы усилить позиции по своим требованиям в ежегодных переговорах о выплате заработной платы.
Австрийская национальная железнодорожная компания OBB незадолго до начала забастовки сообщила, что, поскольку профсоюз не сообщил, каких именно направлений коснется забастовка, будут закрыты все, в том числе для поездов, прибывающих из-за рубежа.
OBB временно закрыла железнодорожный транспорт по всей Австрии в 12:00.
Австрия является важным центром европейских железных дорог. Забастовка коснулась поездов из Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии и Чехии.-0-
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