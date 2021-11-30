В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации против COVID-19

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австрии разрабатывает документ закона о введении в стране обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно черновому проекту закона, за отказ от вакцинации против COVID-19 будет предусмотрен штраф до 7,2 тыс. евро. Об этом сообщает издание Die Presse.

Документ предусматривает, что с февраля 2022 года в Австрии будет введена обязательная вакцинация против коронавируса. Закон будет распространяться на всех граждан Австрии за исключением беременных женщин, детей до 12 лет и людей, имеющих противопоказания к прививке.

Как отмечает австрийская газета Kronen Zeitung, штраф за отказ от вакцинации будет составлять 3,6 тыс. евро или четыре недели лишения свободы за отказ от его выплаты. Тем, кто повторно откажется от вакцинации, будет грозить штраф 7,2 тыс. евро.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Австрии превышает 1,15 млн человек. Число летальных исходов составляет более 12,42 тыс.-0-