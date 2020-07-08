В Австрии из-за камнепада в ущелье два человека погибли, семеро пострадали

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Австрии из-за камнепада в ущелье погибли два человека, семеро пострадали, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм в провинции Штирия. Оно является самым длинным в Австрии.

По данным горноспасательной службы, на место происшествия прибыли полиция, спасатели, пожарные, представители Красного Креста.

Четверых пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Остальным оказывается помощь на месте.-0-