19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии начался первый этап проекта "зеленый паспорт" для доступа людей к открывающимся после карантинных ограничений объектам в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта, сообщает ТАСС.

Карантинные ограничения из-за коронавируса длились с ноября 2020 года. Возвращение к нормальной жизни в Австрии стало возможным благодаря увеличению объемов вакцинации и сокращению прироста зараженных коронавирусом. Так, из 7,5 млн подлежащих вакцинации человек (при населении в 8,9 млн жителей) первым компонентом к середине мая привиты более 3 млн человек, из них более 1 млн иммунизированы полностью.

Посещать кафе, фитнес-клубы, театры, останавливаться в отелях теперь можно исключительно с сертификатом, удостоверяющим наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус. На майском этапе для этого потребуется предъявлять справку в бумажной форме. Полноценно цифровой документ "зеленый паспорт" в виде QR-кода в мобильном приложении смартфона должен заработать в июне.

Среди привитых "зеленый паспорт" будет охватывать только зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Людям, привитым другими препаратами, для похода в ресторан или театр необходимо сдавать тесты на коронавирус. Тестирование можно пройти на специально обустроенных площадках, в аптеках, в домашних условиях или непосредственно перед входом в заведение.

Ресторанам на этом этапе разрешено работать до 22.00. При этом ограничение на выход из дома в ночные часы отменяется.

В Австрии с 19 мая отменяется и обязательный карантин для приезжих из большинства стран Евросоюза и некоторых третьих стран. Приезд разрешен при наличии сертификата, подтверждающего сделанную прививку, антитела после выздоровления или отрицательный результат теста на коронавирус. Для въезда признаются прививки препаратами, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств.

В июле, исходя из развития эпидемиологической обстановки, правительство планирует возобновить работу ночных заведений и разрешить проведение массовых мероприятий без заранее определенных сидячих мест. До этого в Австрии были открыты торговые центры и музеи, посещать которые можно только в профессиональной защитной маске типа FFP2. При поездках на общественном транспорте по-прежнему обязательно носить маски.-0-