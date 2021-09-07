В Австрии пандемию COVID-19 объявили завершенной для привитых граждан

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что пандемия COVID-19 в стране объявлена завершенной для вакцинированных граждан, сообщает телерадиокомпания ORF.

Себастьян Курц сказал, что в Австрии больше не будет коронавирусных ограничений для тех, кто вакцинирован. Теперь ограничительные меры будут применяться только к тем, кто отказался от прививки.

"Время изоляции должно быть закончено", - сказал он. Тем не менее канцлер напомнил, что коронавирус никуда не ушел и, скорее всего, останется с нами на долгие годы. По его словам, вакцинация - это лучший ответ коронавирусной инфекции.

Между тем Себастьян Курц продолжает выступать против обязательной вакцинации населения.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в Австрии сделаны 10 526 954 прививки от коронавируса. Общее число зараженных COVID-19 в Австрии - 697 510. Число летальных исходов составило 10 801.-0-