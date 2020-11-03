В Австрии после стрельбы в Вене закрыли синагоги

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская религиозная община Австрии (Israelitische Kultusgemeinde, IKG) из-за стрельбы в Вене приняла решение закрыть синагоги на всей территории страны. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

В Австрии также закрыты кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Членам израильской религиозной общины рекомендовано не покидать свои дома.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека - двое мужчин и две женщины - погибли, не менее 17 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков ликвидирован, он был сторонником группировки "Исламское государство". Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников. В стране усилены меры безопасности.-0-

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