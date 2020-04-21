В Австрии с 15 мая откроются рестораны, церкви и некоторые школы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 15 мая в стране продолжат ослаблять карантинные меры. Об этом сообщает Reuters.

"Мы идем быстрее, чем другие страны, к чему-то наподобие новой нормальности", - заявил Себастьян Курц на пресс-конференции. Он уточнил, что с 15 мая в Австрии возобновят работу заведения общественного питания - рестораны, кафе и бары. Им разрешат работать до 23.00 по местному времени. Также с 15 мая откроются религиозные учреждения. С этого же дня начнут постепенно возвращаться к занятиям ученики младших классов.

Австрия одной из первых европейских стран начала смягчать карантинные меры. 14 апреля в стране открылись магазины и садовые центры площадью менее 400 кв.м. Торговые центры, крупные магазины и парикмахерские планируют возобновить работу с 1 мая. При этом вновь открытые торговые объекты обязаны ограничивать количество клиентов, которых они впускают, а покупатели должны закрывать рот и нос маской или тканью. Маски для лица обязательны в общественном транспорте Австрии.

По последним данным, в Австрии подтверждено свыше 14,7 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки 470 человек скончались.-0-