В Австрии с 8 февраля начнут смягчать ограничения из-за коронавируса

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения. Такое заявление канцлера страны Себастьяна Курца приводит ТАСС.

"С 8 февраля должны открыться торговые точки, музеи, зоопарки с условием соблюдения мер безопасности и обязательного ношения масок FFP2", - объявил Себастьян Курц на пресс-конференции.

Канцлер добавил, что с 8 февраля также начнут открываться школы и салоны красоты. "Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации - британская и южноафриканская - распространяются", - подчеркнул он.

Теперь для посещения салонов красоты потребуется заранее сдать тест на коронавирус. Власти также разрешили в частном порядке встречаться членам двух разных семей с максимальным участием до четырех взрослых человек.

Размер штрафов за отказ носить защитные маски в общественных местах увеличивается. И правительство ужесточит пограничный режим, чтобы не допустить завоза других мутаций коронавируса.

Остальные ограничения, касающиеся туризма, спорта, культуры и общественного питания, остаются в феврале в силе. "Есть ли перспектива для них с начала марта, это мы решим 15 февраля", - отметил Себастьян Курц и добавил, что при ухудшении эпидемической ситуации правительство вновь вернет все ограничения.

Карантин с некоторыми изменениями действует в Австрии с 3 ноября 2020 года. С 26 декабря по 24 января был введен жесткий карантин, который был продлен по 7 февраля для борьбы с распространением мутаций коронавируса из Великобритании и ЮАР. Все это время в стране закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания.-0-