В Австрии с июля разрешат проводить спортивные мероприятия

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австрии приняло решение с июля разрешить все спортивные мероприятия и отменить обязательное ношение защитных масок сотрудниками сферы общественного питания, сообщает ТАСС.

По словам канцлера Себастьяна Курца, в сфере гастрономии будут действовать рекомендательные правила на ношение масок. Разрешат проводить контактные и командные виды спорта. Отменится правило соблюдения минимальной дистанции при занятии спортом. Однако организаторы мероприятий должны будут составлять списки участников, чтобы можно было отследить контакты людей в случае вспышки коронавируса.

С сентября в Австрии планируют разрешить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием до 10 тыс. человек, в закрытых помещениях - до 5 тыс. человек. Этот шаг будет распространяться на спортивные и культурные события.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в условиях снижения ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. С мая ежесуточный рост числа инфицированных коронавирусом составляет не более 100 человек. Власти 1 мая отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, открылись спортивные площадки, школы. 29 мая открылись гостиницы, разрешили проведение культурных мероприятий с участием до 100 человек.

С 15 июня было отменено правило обязательного ношения защитных масок в магазинах, ресторанах, музеях и школах. В настоящее время маски нужно носить в общественном транспорте, аптеках, работникам сферы услуг, а также соблюдать дистанцию от посторонних в один метр. С 1 июля планируется разрешить массовые мероприятия с участием до 250 человек в закрытых помещениях и до 500 человек на открытом воздухе. По состоянию на 24 июня в Австрии из 17 408 заразившихся выздоровели 16 261 человек, 693 умерли.-0-