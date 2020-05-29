В Австрии снова начинают работать гостиницы и объекты туризма

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 29 мая в Австрии возобновляют работу гостиницы, а также объекты туризма и отдыха. Помимо этого, австрийские власти дают разрешение на проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава страны.

Поэтапный отказ от ограничительных мер реализуется в Австрии каждые две недели. Это уже четвертая фаза отмены запретов, которые были введены в марте для борьбы с распространением коронавируса.

С 1 июля в Австрии планируют разрешить культурные мероприятия с участием до 250 человек в закрытых помещениях и до 500 - на открытом воздухе. С 1 августа количество участников подобных событий может быть увеличено до 1 000 человек.

Также с середины июня власти страны планируют открыть границу для туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой. В их число входят ФРГ, Лихтенштейн, Швейцария, Венгрия, Словакия и Чехия.-0-