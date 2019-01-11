В Австрии спасли немецких студентов, застрявших из-за снегопада

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские военные спасли группу немецких студентов, застрявших на заснеженном горнолыжном курорте. Об этом сообщает агентство AFP 11 января.

Военным понадобились два вертолета для транспортировки группы из 66 студентов и преподавателей с центральной лыжной станции Касберг в общине Грюнау в федеральной земле Верхняя Австрия. Регион в течение многих дней был отрезан от мира из-за сильного снегопада.

Группа студентов из Дортмунда прибыла на курорт еще 5 января, но станция была вынуждена закрыться через несколько дней назад из-за риска схода лавин, падения деревьев и отключения электроэнергии.-0-