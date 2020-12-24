В Австрии стартует горнолыжный сезон

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на многих горнолыжных курортах Австрии, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, начинается зимний сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Deutsche Welle.

Вместе с тем пандемия внесла коррективы в пребывание отдыхающих на курортах. В частности, обязательным стало строгое соблюдение гигиенических мер. В частности, все лыжники старше 14 лет должны носить защитные маски FFP2, если они находятся на подъемниках или стоят в очереди.

С этой защитной мерой согласны не все курорты. Так, владельцы горной железной дороги на курорте в Заальбахе хотят юридически оспорить это решение, поскольку контролировать ношение масок сложно, но если будут выявлены нарушения, ответственность придется нести компании. По этой причине курорт Зальбах-Хинтерглемм откроется только в том случае, если требование носить маски-респираторы FFP2 будет отменено.

Решили не открывать сезон и на горнолыжном курорте в Ишгле, который в начале года стал рассадником коронавируса в Европе. Причина заключается в том, что этот район находится на границе Австрии и Швейцарии, и тот, кто заедет на территорию Швейцарии, должен будет по возвращении отправиться на карантин.

С 24 декабря заработают подъемники, но при этом гостиницы и точки общепита в Австрии останутся закрытыми до 7 января. Таким образом, австрийцы получат возможность совершать однодневные поездки в горы, но иностранных туристов там фактически не будет. Тем более что с 7 декабря по 10 января все приехавшие в страну из зон риска будут обязаны отправиться на десятидневный карантин.-0-