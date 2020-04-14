В Австрии возобновляют работу некоторые магазины

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением COVID-19, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Небольшие магазины площадью до 400 кв.м, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу с 14 апреля. "Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Себастьян Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

Австрия - не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы.-0-