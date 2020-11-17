В Австрии введен жесткий локдаун

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австрии из-за пандемии коронавируса с 17 ноября по 6 декабря ввели жесткий локдаун, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Как и в начале пандемии весной, выходить из дома и квартиры разрешается только по определенным причинам, например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу.

Разрешается также выходить на прогулку или пробежку. Все торговые объекты в стране, за исключением супермаркетов, почты, банков и аптек, будут закрыты. Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

В Австрии с 3 ноября действовал мягкий локдаун: работали все магазины и объекты сферы обслуживания, однако были закрыты рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также можно было выходить из дома с 20.00 до 6.00.

По данным на 17 ноября, в Австрии зафиксировано 209 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией (4657 случаев - за последние сутки), выздоровели 130 тыс. человек, умерли 1887 (58 человек - за минувшие сутки).-0-