В Австрии введут локдаун для непривитых от COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С понедельника в Верхнюю Австрию возвращается локдаун, который будет распространяться на непривитых жителей, передает "Евроньюс".

Сообщается, что власти федеральной земли решили ограничить передвижение всех жителей, которые отказались от прохождения вакцинации от COVID-19. Им будет разрешено покидать дома только для выхода в продуктовый магазин или на работу. Не исключается, что такие же меры будут введены и в земле Зальцбург.

С 8 ноября в республике уже действуют ограничительные меры против непривитых. Так, попасть в общественные заведения теперь могут только переболевшие или прошедшие вакцинацию граждане. Отрицательный результат ПЦР-теста больше не является законным пропуском.-0-