В Австрии введут запрет на анонимность в интернете

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии с 2020 года будет действовать запрет на анонимность в интернете: пользователей обяжут указывать свои реальные имена, сообщает ТАСС.

По словам министра по делам ЕС, культуры и СМИ в ведомстве федерального канцлера Гернота Блюмеля, закон будет распространяться на все интернет-платформы, на которых зарегистрированы не менее 100 тыс. человек или которые имеют ежегодный оборот не менее 500 тыс. евро, а также на ресурсы, получающие из бюджета дотации на развитие СМИ в размере более 50 тыс. евро. Запрет на анонимность затронет крупные австрийские газеты, а также Facebook и Twitter.

Ожидается, что закон, обязывающий пользователей предоставлять настоящие имена, позволит правоохранителям привлечь к ответственности злоумышленников, которые используют онлайн-платформы и соцсети для совершения противоправных действий.

Предполагается, что регистрация имен пользователей будет производиться по номеру мобильного телефона, который в Австрии привязан к личным данным абонентов. Операторов платформ обяжут хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов. При этом за нарушение закона операторам грозит штраф до 500 тыс. евро.

Ожидается, что законопроект будет принят осенью 2019 года. Союз австрийской печати поддержал вводимые правительством меры, однако их раскритиковали австрийские интернет-провайдеры, усмотревшие в новом законе потенциальное ограничение свободы в сети.-0-