В Австрии выявили первый случай заражения бразильской мутацией коронавируса

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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зафиксирован первый случай заражения человека бразильской мутацией COVID-19 в австрийском Зальцбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство федеральной земли Зальцбург.

"Органам здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - отмечается в заявлении. Других случаев с подозрением на заражение этой мутацией не выявлено.

В январе 2021 года в Австрии были выявлены мутации коронавируса из ЮАР и Великобритании, которые получили широкое распространение и были причинами продления жесткого карантина в феврале.-0-

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