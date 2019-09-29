В Австрии завершилось голосование на досрочных выборах в парламент

Себастьян Курц в день досрочных парламентских выборов в Австрии. Фото Getty Images

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) закрылись 29 сентября в Австрии в 17:00 по местному времени. МВД начало подсчет голосов и в ближайшее время представит первые предварительные результаты, сообщает ТАСС.

Всего в Австрии работали порядка 10 тыс. избирательных участков, последними закрылись участки в столице. Окончательные результаты с учетом голосов, поданных по почте, будут представлены в ближайшие дни. Для парламентских выборов избирательная комиссия выдала более 1 млн бюллетеней для дистанционного голосования. Конституционный суд в 2016 году запретил публиковать любую информацию о результатах выборов до закрытия участков.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии проходят 29 сентября. Они определят, какие политические партии войдут в состав парламента и сформируют новое австрийское правительство. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов.

По предварительным данным, которые представил экзитпол телеканала OE24.TV и информационное агентство APA , пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет Австрии.

Лидирует на выборах Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Партия набирает 37% голосов. По прогнозам, эта партия получит большинство в парламенте, а ее лидер вернет пост канцлера республики. Об этом свидетельствует экзитпол австрийского телеканала OE24.TV.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 23% голосов и занимает второе место. Правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 17% голосов и занимает третье место.

Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия - Либеральный форум" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца" с Петером Пильцем.

Переходное правительство Австрии во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн в соответствии с конституцией подаст президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке после досрочных выборов. Глава государства поручит правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Постановление об отставке кабинет министров должен принять 1 октября. После парламентских выборов президент начнет проводить консультации с лидерами партий и поручит формирование нового правительства победившей на выборах политической силе. Работа по формированию нового кабинета может продлиться до католического Рождества.-0-