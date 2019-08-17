В автоаварии под Тулой один человек погиб, 11 пострадали

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля погиб, 11 пассажиров междугороднего автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Тепло-Огаревском районе Тульской области, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Тула - Липецк. Водитель Kia Rio погиб. По предварительным данным, пострадали 11 пассажиров автобуса.

17 августа в Тульской области сложились неблагоприятные погодные условия - идет дождь.-0-