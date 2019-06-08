В автоаварии в Германии пострадал 21 ребенок и двое взрослых

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Германии. В результате аварии пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщила на официальном портале полиция города Гота.

Ранее было известно о 18 пострадавших детях. Авария произошла на автомагистрали близ города Арнштадт (федеральная земля Тюрингия). Всего в автобусе находились 49 детей. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

Причины ДТП пока неизвестны.-0-