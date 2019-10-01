В Азербайджане началась перепись населения

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1 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане сегодня начинается перепись населения.
Перепись будет проходить с 1 по 10 октября.
На каждые 300 человек населения приходится один переписчик, на каждые 14 тыс. человек определено создание одного пункта переписи, на 5 переписчиков приходится один инструктор. Составлены организационные планы по административно-территориальным единицам Азербайджана, согласно которым на территории страны предусмотрены 720 пунктов переписи, 6 777 инструкторских и 33 907 пунктов по подсчету.
Согласно законодательству Азербайджана перепись населения проводится каждые 10 лет.-0-