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10 марта 2020, 12:14

В Азербайджане новым спикером парламента избрана женщина

Сахиба Гафарова. Фото report.az
Сахиба Гафарова. Фото report.az

10 марта, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Парламент Азербайджана сегодня на своем первом заседании шестого созыва избрал председателем парламента Сахибу Гафарову.

Кандидатура Сахибы Гафаровой была выдвинута на пост председателя Милли Меджлиса (парламент) правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных выборов в законодательный орган завоевали 70 из 125 мандатов.

За Сахибу Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Как сообщает ТАСС, впервые за годы независимости парламент Азербайджана возглавила женщина.-0-

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