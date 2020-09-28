В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

28 сентября, Баку /БЕЛТА-АЗЕРТАДЖ/. Президент Азербайджан Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении частичной мобилизации в Азербайджанской Республике".

Государственной службе мобилизации и призыва Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих и выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными планами.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Ранее сообщалось, что указом Ильхама Алиева с 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Согласно документу, в ряде регионов страны, в том числе в Баку, на период военного положения вводится комендантский час с 21.00 до 6.00. Большинство из этих районов расположены близ региона боевых действий и на границе с Арменией. В период военного положения могут быть введены ограничения, предусмотренные соответствующим законом. Документ предусматривает также ограничение транспортных средств, въезда-выезда в населенные пункты.

Как сообщалось, 27 сентября правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе также ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.-0-