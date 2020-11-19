В Азербайджане особый карантинный режим продлен по 28 декабря

19 ноября, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В Азербайджане в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий срок особого карантинного режима продлен до 28 декабря.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, из-за высокой динамики инфицирования вирусом COVID-19 в последние дни были приняты дополнительные ограничительные меры. Продлевается до 6.00 28 декабря ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене, с 21 ноября по 28 декабря приостанавливается деятельность общественного транспорта по всей стране по выходным. Также по субботам и воскресеньям прекращается оказание услуг по всем сферам, за исключением жизненно важных видов деятельности, в том числе аптек и продовольственных магазинов.

С 21 ноября в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и на открытом пространстве по всей стране использование медицинских масок является обязательным. Лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.

Кроме того, структурам и организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендуется сократить количество работников до 30% и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.

Власти страны призывают граждан строго соблюдать карантинные требования в борьбе с COVID-19, без необходимости избегать контактов с посторонними лицами, соблюдать социальную дистанцию в закрытых помещениях и на открытом пространстве.-0-