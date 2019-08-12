В Азербайджане отмечается религиозный праздник Курбан-байрам

В Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, отмечается религиозный праздник жертвоприношения Курбан-байрам, сообщает Trend .

Курбан-байрам (Ид аль-адха) - один из самых священных дней для всего исламского мира и один из древних праздников. Он совпадает с днем завершения паломничества в Мекку. Самым значимым обрядом этого праздника является паломничество Хадж.

Обряд жертвоприношения зародился после случая с пророком Ибрагимом, которому приснилось, что Аллах приказывает ему принести в жертву его сына Исмаила, чтобы проверить его веру. Как истинный верующий Ибрагим был готов выполнить наказ Аллаха, да и Исмаил был готов стать жертвой. Однако, как повествуется в Коране, Всевышний ниспослал Ибрагиму барана, который и был принесен в жертву.

Мусульмане в этот день идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду. Во время праздника Курбан-байрам каждый имущий мусульманин должен принести в жертву животное. Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе. Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд - от семи человек. Ритуальный обряд можно совершать как в первый, так и в последующие дни праздника, однако оставлять мясо жертвенного животного на послепраздничные дни запрещено. Каждый мусульманин в этот праздник должен съесть мясное блюдо.

Как правило, праздник длится три дня. В течение всего этого времени мусульмане просят у своих близких прощения за плохие поступки, посещают могилы предков и молят Аллаха о добре и мире. Для мусульман Курбан-байрам не только праздник, но и возможность получить отпущение грехов перед Всевышним.

Курбан-байрам - праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности Всевышнему, поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости. Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки.

В этом году Курбан-байрам отмечается в Азербайджане 12-13 августа.-0-