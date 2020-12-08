В Азербайджане по 18 января будет действовать ужесточенный карантинный режим

8 декабря, Баку /БЕЛТА-АЗЕРТАДЖ/. В Азербайджане с 14 декабря по 18 января на всей территории страны будет действовать ужесточенный карантинный режим, сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно решению Кабмина, работа и оказание услуг в разных сферах будут приостановлены на этот период. Всем торговым предприятиям, предприятиям общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные, будет разрешено оказывать клиентам услуги по доставке или продаже в интернете.

Движение транспорта в разных регионах страны, за исключением оперативной и специальной техники, также будет приостановлено. Ограничения коснутся и передвижения людей. Переезжать в другие области страны можно будет по специальным пропускам в рабочих целях.

По данным на 8 декабря, с начала пандемии в Азербайджане зафиксировано свыше 150 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 90 278 человек, умерли 1675.-0-