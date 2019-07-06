В Азербайджане при взрыве в воинской части погибли два человека

6 июля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане при взрыве в воинской части два человека погибли, один пострадал, сообщили в Министерстве обороны.

Несчастный случай произошел утром 6 июля. Военнослужащий уронил заряд танкового снаряда, в результате чего произошел взрыв. Погибли двое - прапорщик и младший сержант. Еще один военнослужащий тяжело ранен.

По факту происшествия проводится расследование.-0-