В Азербайджане продлили особый карантинный режим

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 28 декабря, сообщает Синьхуа со ссылкой на Оперативный штаб при кабинете министров страны.
Во всех открытых и закрытых местах ношение медицинских масок носит обязательный характер. При этом штаб подчеркивает, что за нарушение установленных правил ношения масок будут применяться нормы ответственности, предусмотренные законодательством.
С 21 ноября по субботам и воскресеньям работа общественного транспорта будет приостановлена.-0-