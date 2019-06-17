В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

17 июня, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана, еще восемь пострадали. Причиной инцидента стала кровная вражда между семьями, сообщает местное агентство Репорт.

Инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Мужчина, недавно освобожденный из мест заключения, открыл стрельбу на рынке. В результате на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец.

Пострадавшие размещены в Агстафинской центральной районной больнице, состояние одного из них тяжелое.

По факту ведется расследование.-0-