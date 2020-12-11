В Азербайджане с 12 декабря отменят военное положение

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Азербайджане на заседании Милли Меджлиса (парламента) был рассмотрен вопрос об отмене с 12 декабря военного положения в стране, сообщает Trend.

Отмечается, первым вопросом на повестке дня заседания парламента было решение об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об отмене военного положения 12 декабря с 00.00. После обсуждения решение было вынесено на голосование и утверждено.

Военное положение на всей территории Азербайджана было введено с 28 сентября в связи с началом военных действий в Карабахе.-0-