В Азербайджане с сентября вводится обязательная вакцинация для большинства населения

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений", сообщает Trend.

Согласно документу, не менее 80% сотрудников государственных органов, а также ряда предприятий с 1 сентября должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а к 1 октября - вторую дозу, либо иметь сертификат о наличии иммунитета к COVID-19.

В частности, свидетельство о вакцинации или сертификат о наличии иммунитета будут требоваться у сотрудников медицинских и фармацевтических предприятий, научных и образовательных заведений, работников ЖКХ, в сфере транспорта, логистики и связи, торговли и общественного питания, туризма, а также в социальной сфере.

Все граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, также должны иметь COVID-паспорт. Такой документ позволит им воспользоваться услугами заведений общественного питания, отелей и крупных торговых центров.

Как заявил сегодня помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, в стране продолжают действовать правила карантина. "Карантинный режим был ослаблен, но правила остаются в силе. То есть остаются в силе требования о соблюдении социальной дистанции, правил гигиены, использовании масок в закрытых помещениях", - сказал Шахмар Мовсумов.

По его словам, вакцинация - единственный способ борьбы с коронавирусом. "Другого пути нет. Вакцина - приоритетный вопрос во всех странах. Этот вопрос остается приоритетным и в Азербайджане. Пройдя вакцинацию, мы должны внести свой вклад в дело скорейшего спасения от этой беды", - сказал Шахмар Мовсумов.-0-