В Азербайджане соцуслуги будут оказывать только вакцинированным от COVID-19

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Азербайджана с 16 августа смогут воспользоваться социальными услугами только при наличии у них ковид-паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

"Прием и рассмотрение обращений в приемных Минтруда и соцзащиты населения, его структур и центрах DOST - Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (предоставляет услуги по назначению пенсий, пособий и трудоустройству) будут осуществляться только при наличии у граждан ковид-паспорта - документа, подтверждающего полную вакцинацию или иммунитета после выздоровления от COVID-19", - говорится в пресс-релизе министерства.

Кроме того, обращения на портале электронных услуг министерства также будут рассматриваться при внесении сведений о наличии у гражданина ковид-паспорта.

Общее число заразившихся в Азербайджане с начала пандемии составило 349 316, выздоровели 334 258 пациентов, умер 5 051.

С 18 января в Азербайджане проводится вакцинация населения от коронавируса. По состоянию на 6 августа в республике с 10-миллионным населением сделано более 5,3 млн прививок. При этом свыше 2 млн человек получили обе дозы вакцины.

Власти Азербайджана приняли решение об обязательной иммунизации до 1 октября по меньшей мере 80% всех сотрудников госорганов, работников медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений, коммунальных структур, сферы транспорта, логистики и коммуникаций, социальной сферы, предприятий торговли и общественного питания, туробъектов.-0-