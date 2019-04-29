В Азербайджане в ДТП погибли 8 человек

29 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Гекгельском районе Азербайджана в тяжелом ДТП скончались 8 человек: трое мужчин, три женщины и двое детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Еще одна пострадавшая женщина госпитализирована в травматологическое отделение Гянджинской городской больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.
ДТП с участием двух автомобилей произошло на дороге Гянджа-Дашкесан, на территории Гекгельского района.
По факту инцидента проводится расследование.-0-
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