В Азербайджане возобновили работу крупные торговые центры

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные торговые центры возобновляют работу в Азербайджане с 31 мая. Это предусмотрено четвертым этапом смягчения особого карантинного режима, сообщает ТАСС.

При этом останутся закрытыми детские и развлекательные центры, кинотеатры и общепит при торговых центрах и моллах. Послабления коснутся ресторанов, кафе и чайных, которые теперь будут открыты не до 18.00, как раньше, а до 22.00. При этом в местах общественного питания сохраняется запрет на использование кальянов, а также вечеринки и банкеты с участием более 10 человек. С 31 мая в стране можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе без зрителей.

31 мая - рабочий день в Азербайджане из-за перестановки выходных в связи с праздником Рамазан и Днем республики. В Баку и других крупных городах в офисы возвращаются все сотрудники госучреждений, переведенные на удаленный режим работы.

При этом правительство Азербайджана продлило до 15 июня особый карантинный режим. В этот период по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и поминки, закрыты кинотеатры, театры и спортзалы. С конца текущей недели введен обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах.

В Азербайджане из-за распространения коронавируса с 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим. С 27 апреля началось поэтапное смягчение ограничений. На первом этапе возобновило работу большинство магазинов розничной продажи, газетные и цветочные киоски, фотоателье, ателье по пошиву одежды, ломбарды и химчистки. На втором заработали парикмахерские и салоны красоты, были сняты ограничения на выход из дома и запрет на деятельность объектов общепита на большей части страны, за исключением столицы и больших городов. На третьем этапе была полностью отменена система получения СМС-разрешений на выход из дома, открылись бульвары, парки, аллеи и зоны отдыха, музеи и выставочные залы, возобновили работу в ограниченном режиме рестораны и кафе.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Азербайджане составило 5 246, выздоровели 3 327 пациента, 61 человек умер.-0-