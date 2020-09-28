28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 сентября в Азербайджане введено военное положение, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Мингячевир, Нафталан, Апшеронском, Джебраильском, Физулинском, Бейляганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском, Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах на период военного положения вводится комендантский час с 21.00 по 06.00. Большинство из этих районов расположены близ региона боевых действий и на границе с Арменией.

В период военного положения могут быть введены ограничения, предусмотренные соответствующим законом. Документ предусматривает также ограничение транспортных средств, въезда-выезда в населенные пункты. Парламент Азербайджана на специальном пленарном заседании утвердил указ о военном положении.

Как сообщалось, 27 сентября правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе также ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.-0-

Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха Тем временем парламент Азербайджана принял на экстренном заседании постановление о введении военного положения в ряде городов и районов страны. Об этом сообщило бакинское агентство APA. Решение должно быть утверждено президентом в течение 48 часов.