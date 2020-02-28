В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

28 февраля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане подтвержден факт выявления первого случая инфицирования коронавирусом, сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров страны.

Инфицированный - гражданин России. При пересечении границы с Ираном у него были выявлены первичные признаки коронавируса. Мужчина помещен в специальный инфекционный бокс больницы. Итоги проведенных анализов и тестов оказались положительными. В настоящее время состояние здоровья пациента стабильное.

Больница обладает всем необходимым оборудованием и профессиональным медперсоналом для обеспечения пациента соответствующей терапией, а также для недопущения распространения инфекции.

Помимо этого в стране принимаются меры для пресечения распространения вируса и его нежелательных последствий, устанавливаются лица, с которыми контактировал пациент, выявляется источник заражения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, в Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровели более 36 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.-0-