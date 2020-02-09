ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 9 февраля 2020
Минск Ясно 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:10 Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала серебро на турнире серии "Большого шлема" в Париже  Спорт
22:46 Волейболистки "Минчанки" победили саратовский "Протон" в домашнем матче российской суперлиги Спорт
22:29 В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах В мире
21:56 Линкявичюс отметил активное развитие экономического сотрудничества Беларуси и Литвы Экономика
21:49 Доля импортозамещающей продукции в промышленности Беларуси приближается к 40% Экономика
21:42 Беларусь в сотрудничестве с ЕБРР придерживается политики открытых дверей - Пивоварский Экономика
21:15 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ Спорт
21:06 Минобороны ответило на критику уточненных требований к здоровью белорусских призывников Общество
20:55 БГК имени Мешкова победил "Мотор" в матче Лиги чемпионов Спорт
20:22 Стратегия нефтехимического комплекса минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье - Сизов Экономика
20:12 Минтранс прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов Общество
20:05 "Белавиа" рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов Общество
19:59 "Белавиа" в 2020 году запустит регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус Общество
19:20 ФОТОФАКТ: Республиканская выставка собак прошла в Минске Регионы
18:27 Эйфелеву башню закрыли. Приближается ураган В мире
17:59 Норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт 10 км свободным стилем на этапе КМ в Фалуне Спорт
17:50 Четыре серебра выиграли белорусские гимнастки в заключительный день этапа Гран-при в Москве Спорт
17:45 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в финале турнира в индийской Пуне Спорт
17:35 Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии Спорт
17:31 Китай выделил уже более $10 млрд бюджетных средств на борьбу с эпидемией В мире
17:20 Норвежская биатлонистка Ида Лиен победила в масс-старте на этапе Кубка IBU в Италии Спорт
16:41 Французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение после 154 побед подряд Спорт
16:22 Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса В мире
16:12 Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал девятым на турнире в Чехии Спорт
15:46 Цены на нефть и газ, БелАЭС и торговля - новые подробности переговоров Лукашенко и Путина в Сочи Экономика
15:12 Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС - Крутой Экономика
15:06 Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - Крутой Экономика
15:00 Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь Экономика
14:46 В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми В мире
14:19 Десять боевиков уничтожены при авиаударе в Афганистане В мире
Все новости
Все новости
В мире
09 февраля 2020, 22:29

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

Фото ТАСС
Фото ТАСС

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все 5573 участка для голосования на внеочередных выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент) Азербайджана завершили свою работу 9 февраля в 19:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

Явка избирателей к 17:00 составила 44,84%. Представители ЦИК страны и международные наблюдатели в течение дня отмечали, что голосование проходило в спокойной и дружелюбной атмосфере.

В списки избирателей включены более 5,3 млн граждан. Голосование за рубежом на парламентских выборах законодательство не предусматривает. Выборы будут считаться состоявшимися при любом раскладе: порога явки нет.

На выборы аккредитованы 883 наблюдателя от 59 международных организаций. Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Миссия СНГ состоит из 250 экспертов, Парламентской ассамблеи Совета Европы - из 25. Впервые парламентские выборы в Азербайджане отслеживает миссия Шанхайской организации сотрудничества. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из которых около 35 тыс. представляют политические партии. Следить за ходом выборов изъявили желание 24 партии и 21 неправительственная организация.

На 125 мест в высшем законодательном органе Азербайджана претендуют 1314 кандидатов. Из них 11 выдвинуты инициативными группами избирателей, 246 - 19 политическими партиями, 1057 являются самовыдвиженцами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря прошлого года подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса пятого созыва и назначении внеочередных выборов на 9 февраля. Инициатором такого решения выступило парламентское большинство, посчитавшее, что Милли меджлис не выдерживает заданный главой государства высокий темп реформ во всех сферах жизни и в такой ситуации не может эффективно выполнять свои функции. К тому же, по мнению депутатов, парламент по примеру администрации президента и кабинета министров, где в прошлом году были проведены внушительные структурные и кадровые преобразования, нуждается в омоложении и новых лицах.

Досрочные парламентские выборы проводились впервые в истории Азербайджана.

Эксперты еще до выборов прогнозировали победу правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") - по результатам первых экзитполов партия Алиева получает большинство мест в Милли меджлисе нового созыва.

Международные наблюдатели отмечали спокойную и дружелюбную атмосферу, в которой проходили выборы.

"Идет нормальный процесс голосования. Наблюдается очень серьезное представительство гражданского общества, наблюдатели от партий, кандидатов. Это очень позитивный фактор - контроль за ходом выборов. Мы пока никаких нарушений не наблюдали, и как раз этот контроль вносит свою лепту", - приводит ТАСС слова главы миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместителя генерального секретаря организации Шерали Джонон.

В выборах участвуют около 64% депутатов прежнего созыва, и насколько обновится состав Милли меджлиса, еще предстоит установить ЦИК.

В течение дня никто из наблюдателей не заявлял о фиксации серьезных нарушений избирательного процесса. МВД страны также сообщило об отсутствии правонарушений. ЦИК к настоящему моменту еще не дал итоговой оценки, но в ходе голосования от этого ведомства сообщений о нарушениях также не было.

Предварительные результаты голосования ЦИК объявит в ночь на 10 февраля, окончательные итоги должны быть подведены в течение 20 дней. Затем у Конституционного суда Азербайджана будет 10 дней на их утверждение. Парламент шестого созыва должен приступить к работе в течение трех дней после оглашения вердикта суда.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азербайджан выборы парламент
Новости рубрики В мире
Фото Globallookpress Эйфелеву башню закрыли. Приближается ураган
Фото ТАСС Китай выделил уже более $10 млрд бюджетных средств на борьбу с эпидемией
Фото AP Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса
Фото из архива В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
Фото aa.com.tr Десять боевиков уничтожены при авиаударе в Афганистане
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи
Главное
Во время переговоров Цены на нефть и газ, БелАЭС и торговля - новые подробности переговоров Лукашенко и Путина в Сочи
Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь
Кочанова: приемы граждан - важная часть работы законодателей
Доля импортозамещающей продукции в промышленности Беларуси приближается к 40%
Топ-новости
Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - Крутой
Четыре серебра выиграли белорусские гимнастки в заключительный день этапа Гран-при в Москве
"Белая Русь" должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений - Кунцевич
Беларусь в сотрудничестве с ЕБРР придерживается политики открытых дверей - Пивоварский
Линкявичюс отметил активное развитие экономического сотрудничества Беларуси и Литвы
Стратегия нефтехимического комплекса минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье - Сизов
Минобороны ответило на критику уточненных требований к здоровью белорусских призывников
"Можно быть красивым даже во время химиотерапии": минчанка создала фотопроект для больных раком подростков
Минтранс прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов
"Белавиа" в 2020 году запустит регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус
Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса
Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги"
Белорусские детские кардиохирурги провели четыре сложнейшие операции на сердце
"Неделя аспиранта" стартует 10 февраля в БГУ
Топливо на АЗС в Беларуси с 9 февраля дорожает на 1 копейку
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.