В Багдаде произошла серия терактов - пострадали 16 человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 16 человек получили ранения в серии терактов в Багдаде, сообщил телеканал Al Sumaria.

Два взрыва зафиксированы в восточном пригороде столицы Ирака, Мадинат-Садр. У клиники и футбольной площадки неизвестными были подорваны заминированные мотоциклы - пострадали семеро иракцев, в том числе женщина.

Пять человек пострадали при срабатывании двух взрывных устройств в кварталах Эль-Амин и Эль-Маалеф в восточной и западной части Багдада. Еще одна бомба взорвалась в районе Эш-Шааб на севере столицы вблизи рынка. Ранения получили четверо гражданских лиц, один из них ранен тяжело.-0-