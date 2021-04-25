В Багдаде в результате взрыва и пожара в больнице погибли 28 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных COVID-19 вечером 24 апреля погибли 28 человек, пострадали более 50 пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский телеканал Dijlah.

Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека, в пожаре погибли порядка 45 человек.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб, расположенной в районе Дияла на юго-востоке Багдада, предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в больнице было около 120 человек. Порядка 90 были спасены.

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми приказал провести тщательное расследование произошедшего. Задержаны главный врач больницы, а также глава службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.-0-