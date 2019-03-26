В Баку горит торговый центр

26 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку в Низаминском районе загорелся торговый центр "Диглас", сообщает МЧС Азербайджана.

Возгорание произошло в поселке "8-й километр" в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов. Проводятся работы по тушению пожара.

Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.-0-