В Баку открыли уникальную электростанцию

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17:05
Пожар на складе в Москве потушен
В мире
17:03
Стипендии спецфонда Президента назначены 187 студентам и курсантам
Президент
16:57
Студенты БрГТУ презентовали на конкурсе "100 идей для Беларуси" систему подсчета пассажиров
Регионы
16:52
Студию для записи историй одиноких пожилых граждан создадут в Гомеле
Регионы
16:50
ФОТОФАКТ: Фламинго зимой - завораживающее зрелище на западе Турции
Калейдоскоп
16:48
Беларусь и Италия будут развивать сотрудничество в сферах ИКТ, медицины и энергетики
Общество
16:46
Программу для работы с дронами в условиях ЧС разработали в Могилевском институте МВД
Технологии
16:42
Гандболистки сборной Испании обыграли норвежек и вышли в финал чемпионата мира
Спорт
16:41
Опера "Набукко" в концертном варианте прозвучит летом в замке Радзивиллов
Культура
16:38
В Нацбанке назвали победителей олимпиады по финансовой грамотности
Общество
16:29
"Беларусь 3" покажет в эфире обряд "Юрьевский хоровод"
Афиша
16:27
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий
Экономика
16:24
Начальники генштабов стран ОДКБ рассмотрели планы по развитию военной составляющей организации
Общество
16:22
Сергей Шаренков стал чемпионом Европы U17 по тяжелой атлетике в Израиле
Спорт
16:21
Санта-Клаус устроил серфинг на реке в Нью-Йорке - видео
Калейдоскоп
16:20
Совмещение теории и практики при подготовке медиков повышает их конкурентоспособность - студент
Регионы
16:18
Первые терминалы для продажи талонов и пополнения проездных планируют установить в Минске в 2020 году
Регионы
16:13
Гродно на выходных готовится принять рекордное число безвизовых туристов
Регионы
16:09
Банки 3 января не будут оказывать субъектам хозяйствования некоторые услуги
Экономика
16:04
Студент ВГМУ: волновался, не каждый день можно задать вопрос Президенту
Регионы
15:50
Обнаружено тело второго погибшего при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"
В мире
15:35
Японский дзюдоист Соити Хасимото выиграл турнир World Masters в Китае
Спорт
15:29
В Орше мужчина с пистолетом гонялся за водителем маршрутки
Происшествия
15:26
"Откровенные ответы на волнующие всех вопросы" - студенты-медики из Гродно о встрече с Президентом
Общество
15:20
Сборная Австрии победила Латвию в матче 4-го тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске, возглавив турнирную таблицу
Спорт
15:08
Высокотехнологичный стационар планируют создать на базе клиники Витебского медуниверситета
Регионы
14:59
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене
Спорт
14:57
Цуран: под Новый год лучший подарок - стать волшебником для детей
Регионы
14:56
Взрыв в Бланкенбурге: в одной из пострадавших квартир найдены боеприпасы времен Второй мировой
В мире
14:39
Уходивший в самоволку новобранец в Лепельском районе готовится к присяге
Регионы
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13 декабря 2019, 14:15
В Баку открыли уникальную электростанцию
https://atom.belta.by/ru/news_belta/view/v-baku-otkryli-unikalnuju-elektrostantsiju-10484/
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Пожар на складе в Москве потушен
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Взрыв в Бланкенбурге: в одной из пострадавших квартир найдены боеприпасы времен Второй мировой
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Во Франции более 110 тыс. домов остаются без электричества из-за шторма
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Лукашенко о важнейшей задаче белорусской медицины, зарплатах, жилье и кадрах
"Никто не будет обижать людей" - Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в новом году
Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря
"А-100" приобрела завод железобетонных конструкций под Минском, чтобы строить дома нового поколения
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Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по "больным вопросам"
Лукашенко ответил на вопрос о дефиците медиков в Беларуси и рассказал, как готовить специалистов
Правительство Беларуси рассчитывает на ускорение сертификации для поставок мяса и молочки во Вьетнам
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Первые терминалы для продажи талонов и пополнения проездных планируют установить в Минске в 2020 году
ГПК примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками
ФОТОФАКТ: Лукашенко пообщался со студентами и преподавателями медуниверситетов
В Беларуси книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" признана самой популярной в 2019 году
Сергей Шаренков стал чемпионом Европы U17 по тяжелой атлетике в Израиле
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