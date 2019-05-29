В Баку приземлился самый большой пассажирский самолет в мире

В бакинском аэропорту приземлился самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380, сообщает
Чартерный рейс авиакомпании Hi Fly привез делегацию УЕФА на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая.
Отмечается, что Airbus А380 - самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире. Это двухэтажный самолет, который способен вмещать в стандартной комплектации 544 пассажира и преодолевать расстояние в 15 тыс. км без дозаправки. Эксплуатация лайнера началась в 2007 году.
Уникальность посадки такого крупного воздушного судна в Баку не только в том, что это происходит впервые, но в том, что далеко не каждый аэропорт мира способен принять такой крупный лайнер в принципе. Аэропорт для этого должен обладать определенной посадочной полосой, достаточно длинной и прочной.-0-
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