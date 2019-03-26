В Баку сгорел торговый центр

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баку сгорел крупный торговый центр. Сотни расположенных там магазинов превратились в пепел. Потушить огонь с привлечением авиации удалось только через три часа, сообщает
Главной задачей спасателей было не допустить распространения огня на близлежащее жилое здание. Для этого вызвали три вертолета.
Сейчас причины возгорания выясняют специалисты. По предварительным данным, в торговом центре не были соблюдены противопожарные нормы.
В здании отсутствует противопожарная система, ощущается нехватка воды.
Результаты экспертизы будут готовы в течение недели. Но уже очевидно, что торговый центр не подлежит восстановлению. Всего в результате пожара сгорело более тысячи магазинов.-0-
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