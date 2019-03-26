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В Баку сгорел торговый центр

В мире 26.03.2019 | 22:31

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баку сгорел крупный торговый центр. Сотни расположенных там магазинов превратились в пепел. Потушить огонь с привлечением авиации удалось только через три часа, сообщает "МИР 24". Пострадало несколько человек, среди них пожарный. Огонь распространился на территории двух гектаров, на четыре этажа

Главной задачей спасателей было не допустить распространения огня на близлежащее жилое здание. Для этого вызвали три вертолета.

Сейчас причины возгорания выясняют специалисты. По предварительным данным, в торговом центре не были соблюдены противопожарные нормы.

В здании отсутствует противопожарная система, ощущается нехватка воды.

Результаты экспертизы будут готовы в течение недели. Но уже очевидно, что торговый центр не подлежит восстановлению. Всего в результате пожара сгорело более тысячи магазинов.-0-

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Теги
Грузия, пожар, происшествия
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