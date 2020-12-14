В Баку сообщили о начале обмена пленными и заложниками между Азербайджаном и Арменией

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан и Армения начали взаимный обмен пленными и заложниками, сообщает ТАСС.

"В результате переговоров, проведенных при участии международных организаций и командования миротворческих сил России, достигнута договоренность об обмене с армянской стороной пленными и заложниками по принципу "всех на всех", и 14 декабря текущего года началось взаимное возвращение пленных и заложников", - говорится в сообщении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Как сообщалось, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0-