В балтийском янтаре нашли ранее неизвестные антибиотики

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские исследователи изучили структуру и состав фрагментов балтийского янтаря и обнаружили внутри них большое количество молекул ранее неизвестных антибиотиков. Они могут уничтожать микробов, почти неуязвимых для других аналогичных веществ. О результатах работы ученые рассказали на весенней конференции Американского химического общества (ACS), сообщает ТАСС.

"Мы давно знали, что в балтийском янтаре могут быть молекулы антибиотиков, однако раньше никто их систематически не изучал. Мы выделили из образцов окаменевшей смолы несколько соединений, которые могут уничтожать грамположительные микроорганизмы, которые устойчивы к антибиотикам", - рассказала Элизабет Эмброуз, один из авторов работы, доцент Миннесотского университета.

Хроники повествуют, что настойки и мази на основе порошка янтаря предположительно подавляют воспаления и инфекции. Исследование Эмброуз и ее коллег показало, что подобные методы лечения могли и на самом деле быть действенны. Ученые исследовали химический состав нескольких десятков фрагментов янтаря, которые сформировались примерно 40 млн лет назад из смолы вымерших балтийских зонтичных пихт.

На основе порошка из этих фрагментов ученые приготовили растворы и проанализировали их с помощью хроматографа. Они обратили внимание, что в порошке было несколько разных типов кольцеобразных молекул органических кислот, которые могут обладать бактерицидными свойствами.

Чтобы проверить, есть ли у этих молекул подобные свойства, ученые подействовали экстрактом янтаря на культуры болезнетворных микробов. Соединения из экстракта активно подавляли жизнедеятельность золотистого стафилококка, в том числе тех его штаммов, на которые не действуют многие широко применяемые антибиотики. Эти кислоты уничтожали и множество других грамположительных микробов, но при этом не действовали на других бактерий.

В смоле современных родственников балтийских зонтичных пихт - сциадопитисов - таких веществ ученые не обнаружили. Однако в ней есть похожие соединения. Ученые предполагают, что их можно использовать для создания рукотворных аналогов этих ископаемых антибиотиков и детального изучения их свойств.-0-