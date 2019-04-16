В Балтийском море запустили крупнейшую ветряную электростанцию

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На немецком острове Рюген состоялся официальный пуск в эксплуатацию крупнейшего ветропарка в Балтийском море. В торжественной церемонии в городе Засниц участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Бёрге Фрайберг, руководство осуществлявших проект немецкого энергетического гиганта E.on и норвежского концерна Equinor. Об этом сообщает DW .

Ветропарк Arkona мощностью 385 мегаватт состоит из 60 ветроэнергетических установок, расположенных вдоль восточного побережья Рюгена и в сторону южных берегов Швеции. Ветропарк был возведен за 14 месяцев, на проект было затрачено меньше средств, чем планировалось, – около 1,2 млрд евро.

По подсчетам, вырабатываемой ветропарком электроэнергии будет достаточно для обеспечения 400 тыс. домохозяйств.

Вместе с Германией и Норвегией в проекте участвовала Франция. Arkona стал четвертым ветропарком ФРГ вдоль балтийского побережья.-0-