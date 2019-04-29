В Балтиморе неизвестный открыл огонь у церкви

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате стрельбы возле баптистской церкви, которую открыл неизвестный в Балтиморе (США), сообщает телеканал
Инцидент произошел 28 апреля в 17.00 по местному времени (29 апреля 00.00 - белорусское время). Комиссар полиции Балтимора Майкл Харрисон отметил, что в людей стреляли из двух разных точек. Полиция считает, что стрелков было двое.
"Мы не остановимся, пока не выясним, кто это сделал, чтобы мы могли привлечь их к ответственности", - сказал Майкл Харрисон.-0-
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