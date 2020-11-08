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08 ноября 2020, 15:30

В Бангкоке для разгона протестующих полиция применила водометы

Фото "Кхаосод"
Фото "Кхаосод"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Таиланда применили водометы для разгона протестующих, которые направлялись к комплексу зданий Большого королевского дворца. Перед этим демонстранты откатили один из автобусов, блокирующий дорогу к дворцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию в Facebook издания "Кхаосод".

Собравшиеся сегодня возле Монумента демократии тысячи демонстрантов направились к комплексу зданий Большого королевского дворца, чтобы передать послания королю о том, как нужно реформировать монархию. После разгона протестующих с помощью водометов люди прорвались через ограждение на площадь Санам Луанг, где находятся множество полицейских. При этом организаторы призывают протестующих не применять силу в отношении стражей порядка. Активисты пытаются провести переговоры с полицией.

В прошлый раз стражи порядка применили водометы 16 октября, когда протестующие собрались в центре Бангкока. Тогда пострадали 15 человек, включая четырех правоохранителей. Около 100 человек были задержаны.

В Таиланде демонстрации идут с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции, пока не отправят премьера в отставку, не изменят конституцию и не реформируют монархию.

21 октября протестующие у Дома правительства передали полицейским заявление с требованием отставки премьера, которое необходимо было подписать в течение трех дней, но чиновник проигнорировал его. 26 октября десятки тысяч демонстрантов пришли к посольству Германии в Бангкоке и передали дипломатам письмо с просьбой провести расследование причин периодического пребывания короля Таиланда на территории ФРГ.-0-

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